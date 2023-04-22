Минобороны РФ сообщило об освобождении трех кварталов в Бахмуте штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на южном и северном флангах. Совместно с артиллерией Южной группировки войск они оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению населенного пункта. За минувшие сутки удалось выбить ВСУ из трех кварталов в северо-западной, центральной и юго-западной частях Бахмута.