Минобороны РФ сообщило об освобождении трех кварталов в Бахмуте штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Российские штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в городе Бахмут (Артемовск) на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на южном и северном флангах. Совместно с артиллерией Южной группировки войск они оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению населенного пункта. За минувшие сутки удалось выбить ВСУ из трех кварталов в северо-западной, центральной и юго-западной частях Бахмута.
Отметим, что наступление на Бахмут ведется силами ЧВК «Вагнер». В настоящий момент бойцы освободили около 90% города и продолжают вытеснять украинские силы.