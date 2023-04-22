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Минобороны РФ сообщило об освобождении трех кварталов в Бахмуте штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Общество
Минобороны РФ сообщило об освобождении трех кварталов в Бахмуте штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Российские штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в городе Бахмут (Артемовск) на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на южном и северном флангах. Совместно с артиллерией Южной группировки войск они оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению населенного пункта. За минувшие сутки удалось выбить ВСУ из трех кварталов в северо-западной, центральной и юго-западной частях Бахмута.

Отметим, что наступление на Бахмут ведется силами ЧВК «Вагнер». В настоящий момент бойцы освободили около 90% города и продолжают вытеснять украинские силы.
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