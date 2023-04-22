Подполковник Селиванов указал на неспособность Украины увидеть обман НАТО

Будапешт для Киева — это «Капитан Очевидность». Любой дурак уже мог распознать обман, но украинцы все еще мечтают о «полноценном членстве» в НАТО, заявил экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом ФАН.
Премьер Венгрии Виктор Орбан дал эмоциональную реакцию на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о согласии всех стран-членов принять Украину, так как «ее законное место — в НАТО».
«Что?!» — написал Орбан в Twitter, прикрепив к посту статью со словами Столтенберга.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте объявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Альянс и Евросоюз до восстановления прав закарпатских венгров. Решение не поставлять оружие Киеву и запрет на его транзит через свою территорию в правительстве Орбана также объяснили стремлением защитить этнических венгров на западе «незалежной».
Алексей Селиванов заметил, что генсек НАТО приезжает, обещает место в Альянсе, украинские пропагандисты наперебой говорят, что вот-вот, а венгры: «Нет!».
«Любой дурак бы уже понял, что его водят за нос. Но украинцы не таковы, они все мечтают о каком-то "полноценном членстве".
Понятно же, что вхождение Украины в НАТО — это мировая война. Тем же немцам намного интереснее подстрекать и снабжать оружием, чем умирать. Умирать должны украинцы, поэтому Столтенберг будет хоть танцевать перед ними, лишь бы граждане "незалежной" гибли и дальше», — пояснил подполковник.
Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН указал на лицемерие Запада в построении «гражданского общества» на Украине. По мнению эксперта, новый грант Совета Европы пойдет на пропаганду русофобии и укрепление идеологии укронацизма.