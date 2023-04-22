Подполковник Селиванов указал на неспособность Украины увидеть обман НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте объявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Альянс и Евросоюз до восстановления прав закарпатских венгров. Решение не поставлять оружие Киеву и запрет на его транзит через свою территорию в правительстве Орбана также объяснили стремлением защитить этнических венгров на западе «незалежной».