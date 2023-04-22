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Часть горнолыжных трасс в Сочи возобновила работу после временного закрытия из-за высокой лавиноопасности

Общество
Часть горнолыжных трасс в Сочи возобновила работу после временного закрытия из-за высокой лавиноопасности

В горном курорте «Красная Поляна» открыли несколько трасс после дополнительного обследования противолавинной службы. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале места отдыха.

В центральном секторе открыта горнолыжная трасса «Первый снег», а также доступны все маршруты зоны катания: «Аибга», «Восточная» (от 2300 до 2050 километров) и «Цирк-2».

Следует отметить, что 21 апреля было объявлено о временном закрытии всех направлений из-за высокого уровня лавиноопасности.

Ранее стало известно, что внутренние горнолыжные курорты пользуются большим спросом среди россиян: прирост потока туристов составил 10-15%.
сочи горнолыжный курорт «Красная Поляна»
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