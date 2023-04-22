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Форвард ФК «ПСЖ» Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности в чемпионате Франции

Спорт
Форвард ФК «ПСЖ» Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности в чемпионате Франции

Форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе повторил рекорд по результативным действиям в Лиге 1, о чем написали в соцсетях.

Чемпион мира 2018 года записал на свой счет дубль в игре 32-го тура чемпионата Франции против «Анже», которая завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.

На данный момент 24-летний француз оформил 157 голов и 57 результативных пасов в 211 матчах Лиги 1. Таким образом, суммарно на счету Мбаппе 214 очков по системе «гол+пас». Голеадор повторил рекорд результативности французского чемпионата, который ранее установил полузащитник «Марселя» Димитри Пайет. Правда, последнему на это потребовалось вдвое больше встреч, а именно 489.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в составе «ПСЖ» в 37 матчах во всех турнирах, забив 34 мяча и отдав девять голевых передач.

Ранее СМИ написали, что французский нападающий Килиан Мбаппе может перейти из «Пари Сен-Жермен» в английский ФК «Манчестер Юнайтед» при определенных условиях.
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