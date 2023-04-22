Форвард ФК «ПСЖ» Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности в чемпионате Франции

На данный момент 24-летний француз оформил 157 голов и 57 результативных пасов в 211 матчах Лиги 1. Таким образом, суммарно на счету Мбаппе 214 очков по системе «гол+пас». Голеадор повторил рекорд результативности французского чемпионата, который ранее установил полузащитник «Марселя» Димитри Пайет. Правда, последнему на это потребовалось вдвое больше встреч, а именно 489.