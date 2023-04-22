Клятва дается раз в жизни: немецкий философ, ставший русским подданным

22 апреля 1724 года в Кенигсберге — будущем Калининграде — родился Иммануил Кант. Философ прожил 80 лет, большую часть из них в статусе подданного Российской империи.
История повторилась почти два столетия спустя. Старинный город, вновь стал российским по итогам Второй мировой войны, и сегодня в русском городе Калининграде стоит памятник великому философу.
Кант принял русское подданство вместе с земляками в 1758 году, присягнув дочери Петра Великого императрице Елизавете. И более никому не присягал. А когда его спросили: «Почему?», ответил: «Клятва потому и клятва, что дается раз в жизни».
Что ж, достойный ответ мыслителя, умевшего доносить истину лаконично и доступно…
Шла Семилетняя война, в которую вступила и Россия. В период с января 1758-го по июль 1762 года Восточная Пруссия и город Кенигсберг входили в состав Российской империи. Все прусские сословия присягнули ей на верность в январе 1758 года, в том числе и профессор Кант, служивший в Кенигсбергском университете.
Россия била Пруссию в пух и прах, одержав ряд побед. Победоносные русские войска вступили в столицу надменных прусаков Берлин, взяли и Кенигсберг. Новые политические и военные интересы страны привели к возврату занятой области в состав королевства Пруссия, российским императором Петром III, сменившим на престоле Елизавету Петровну.
Весной 1762 года по инициативе Петербурга был заключен мир между Россией и Пруссией, всю территорию, которую заняли русские, Петр III возвратил проигравшей стороне, при этом Фридрих до конца жизни так и не посетил Кенигсберг, видимо, будучи сильно оскорблен тем, что город сдался без боя.
И хотя история, как известно, не знает сослагательного наклонения, но, если бы за Россией тогда остались прусские земли, весь дальнейший расклад мог быть бы иным. Пруссия не стала бы ядром «германского мира», и не было бы никаких «рейхов».
А Кант, чья слава как философа гремела по всей Европе, мог бы радовать своими трудами и Россию.
Известно, что он обращался с письмом лично к Елизавете Петровне с просьбой дать ему должность профессора, однако письмо до императрицы не дошло. Да, и сама самодержица вскоре ушла в мир иной.