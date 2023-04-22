Увеличение частоты рейсов на китайских направлениях в летний сезон прогнозируют в Пулково

Две авиакомпании восстановили сообщение после пандемии: Sichuan Airlines выполняет рейсы в Чэнду один-два раза в неделю, а Hainan Airlines — прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином. Обе авиакомпании планируют увеличить количество перелетов. Аэропорт Пулково уже обслужил более 3,9 миллиона пассажиров за первый квартал 2023 года.