Мощный торнадо обрушился на Мьянму и унес жизни по меньшей мере шести человек

Мощный торнадо обрушился на столицу Мьянмы город Нейпьидо. В результате природного катаклизма погибли по меньшей мере шесть местных жителей, еще 109 получили ранения различной степени тяжести, пишет РЕН ТВ.
Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП. Спасатели ищут пострадавших и оказывают им необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на турецкий город Кахраманмараш, пострадавший от февральских землетрясений. В результате погиб один человек, и было снесено около 170 временных укрытий, в которых располагались оставшиеся без жилья граждане.