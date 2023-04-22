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Мощный торнадо обрушился на Мьянму и унес жизни по меньшей мере шести человек

Происшествия
Мощный торнадо обрушился на Мьянму и унес жизни по меньшей мере шести человек

Мощный торнадо обрушился на столицу Мьянмы город Нейпьидо. В результате природного катаклизма погибли по меньшей мере шесть местных жителей, еще 109 получили ранения различной степени тяжести, пишет РЕН ТВ.

Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП. Спасатели ищут пострадавших и оказывают им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на турецкий город Кахраманмараш, пострадавший от февральских землетрясений. В результате погиб один человек, и было снесено около 170 временных укрытий, в которых располагались оставшиеся без жилья граждане.
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