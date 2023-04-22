«Пицца с говорящим сверчком»: в одном из итальянских ресторанов начали подавать необычное блюдо

Все больше заведений Италии следуют новому модному европейскому тренду и добавляют в блюда ингредиенты из насекомых. Не исключением стала и пиццерия в Триесте.
Шеф-повар заведения внес оригинальный штрих в процесс приготовления своей пиццы, добавив в тесто не только муку из перетертых сверчков, но и посыпал блюдо цельными сушеными насекомыми.
«В последнее время мы много слышим о сверчковой муке — это последний кулинарный тренд, но я решил пойти дальше. «Пицца с говорящим сверчком» — так я назвал свое блюдо. Мы первые в Италии, кто решился на это», — признался владелец пиццерии Алессандро Прибаз.
Использование в кулинарии муки из насекомых было одобрено Евросоюзом в этом году. По мнению кулинарных экспертов, этот пищевой белковый продукт полезен, поэтому в будущем он может использоваться поварами повсеместно. Однако это решение вызвало негативную реакцию со стороны ресторанных критиков и клиентов.
«Мы знаем о негативной реакции на все это. Но в то же время мы хотим дать возможность людям попробовать эту пищу ради любопытства», — заявил работник пиццерии Умберто Баррукка.
Проведенный в Италии социологический опрос показывает, что чуть более половины граждан страны выступают против употребления в пищу насекомых, поддерживают же такой тренд только 16%. Один из посетителей пиццерии в Триесте назвал сушенных сверчков «вкусными», а другой отметил их «хрусткость», сравнив текстуру с чипсами.