«Пицца с говорящим сверчком»: в одном из итальянских ресторанов начали подавать необычное блюдо

Проведенный в Италии социологический опрос показывает, что чуть более половины граждан страны выступают против употребления в пищу насекомых, поддерживают же такой тренд только 16%. Один из посетителей пиццерии в Триесте назвал сушенных сверчков «вкусными», а другой отметил их «хрусткость», сравнив текстуру с чипсами.