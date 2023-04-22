Туалет и закон. Как обеспечить гигиену и санитарию дачных участков в масштабе страны

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о правильной организации отхожих мест на приусадебных участках.
Как правильно установить туалет на даче?
По словам эксперта, при установке туалета в первую очередь необходимо помнить о требованиях, несоблюдение которых может привести к наложению на дачника штрафа и даже к предписанию о сносе «деревянного домика».
«С 2023 года к туалету с выгребной ямой, глубина которой, как правило, достигает 3-4 метро, есть четкие санитарные требования. Согласно санитарным нормам, расстояние от туалета до других построек должно быть не менее 12 м, а до колодца — не меньше 8 м. Надворная уборная должна располагаться не ближе 2 метров до законной границы соседнего участка или до ограждения со стороны улицы. Если ваш садовый участок расположен в рыхлых грунтах, включая песчаные, яма должна располагаться на расстоянии от 50 метров», — отметил Никита Чаплин.
Как обеспечить гигиену и санитарию?
Также эксперт добавил, что деревянный дачный туалет нельзя устанавливать вбили колодца или скважины, откуда потом планируется брать питьевую воду.
«Через почву содержимое туалета может просачиваться и загрязнять питьевую воду. Расстояние до источника питьевой воды должно быть минимум 8-10 метров», — продолжает Никита Чаплин.
Кроме того, дачникам нужно продумать организацию санитарии замкнутого цикла, предполагающую центральную откачку.
«То есть массы откачивают из выгребных ям и септиков, вывозят на перерабатывающий завод, где стерилизуют, смешивают с промышленными отходами с высоким содержанием углерода, например угольной пылью, и прессуют. Получаются топливные пеллеты, используемые в местной промышленности в качестве дешевой и относительно экологичной замены древесине и углю. Это хороший способ спасти экологию не только отдельно взятых участков обильных выделений сероводорода и метана, но и в целом обеспечить чистоту почв и водоёмов. Ведь не везде есть централизованная канализация, где-то она нуждается в серьезной модернизации», — заключил Чаплин.
Напомним, председатель Союза дачников Никита Чаплин дал совет владельцам обкраденных домовладений.