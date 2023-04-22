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Туалет и закон. Как обеспечить гигиену и санитарию дачных участков в масштабе страны

Общество
Туалет и закон. Как обеспечить гигиену и санитарию дачных участков в масштабе страны

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о правильной организации отхожих мест на приусадебных участках.

Как правильно установить туалет на даче?

По словам эксперта, при установке туалета в первую очередь необходимо помнить о требованиях, несоблюдение которых может привести к наложению на дачника штрафа и даже к предписанию о сносе «деревянного домика».

«С 2023 года к туалету с выгребной ямой, глубина которой, как правило, достигает 3-4 метро, есть четкие санитарные требования. Согласно санитарным нормам, расстояние от туалета до других построек должно быть не менее 12 м, а до колодца — не меньше 8 м. Надворная уборная должна располагаться не ближе 2 метров до законной границы соседнего участка или до ограждения со стороны улицы. Если ваш садовый участок расположен в рыхлых грунтах, включая песчаные, яма должна располагаться на расстоянии от 50 метров», — отметил Никита Чаплин.

Как обеспечить гигиену и санитарию?

Также эксперт добавил, что деревянный дачный туалет нельзя устанавливать вбили колодца или скважины, откуда потом планируется брать питьевую воду.

«Через почву содержимое туалета может просачиваться и загрязнять питьевую воду. Расстояние до источника питьевой воды должно быть минимум 8-10 метров», — продолжает Никита Чаплин.

Кроме того, дачникам нужно продумать организацию санитарии замкнутого цикла, предполагающую центральную откачку.

«То есть массы откачивают из выгребных ям и септиков, вывозят на перерабатывающий завод, где стерилизуют, смешивают с промышленными отходами с высоким содержанием углерода, например угольной пылью, и прессуют. Получаются топливные пеллеты, используемые в местной промышленности в качестве дешевой и относительно экологичной замены древесине и углю. Это хороший способ спасти экологию не только отдельно взятых участков обильных выделений сероводорода и метана, но и в целом обеспечить чистоту почв и водоёмов. Ведь не везде есть централизованная канализация, где-то она нуждается в серьезной модернизации», — заключил Чаплин.

Напомним, председатель Союза дачников Никита Чаплин дал совет владельцам обкраденных домовладений.
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