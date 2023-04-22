Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета в Белгороде

На улице Шаландина, дом 15 в Белгороде нашли взрывоопасный предмет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его обезвредят на полигоне.
Как отметил глава области в личном Telegram-канале, решение об обезвреживании приняли взрывотехники Минобороны РФ. В связи с этим в радиусе 200 метров проведут эвакуацию 17 многоквартирных домов, она затронет более 3000 человек. В случае необходимости белгородцы получат помощь по временному размещению.
«К 13:00 в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на малой Губкина будут организованы 2 пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы. Выделено 90 единиц транспорта», — написал Гладков, добавив, что дома будут охраняться полицией.
Ранее сообщалось о взрыве в Белгороде в результате схода авиационного боеприпаса СУ-34. Власти обещают восстановить жилье горожан к июлю.