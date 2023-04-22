Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета в Белгороде

Как отметил глава области в личном Telegram-канале, решение об обезвреживании приняли взрывотехники Минобороны РФ. В связи с этим в радиусе 200 метров проведут эвакуацию 17 многоквартирных домов, она затронет более 3000 человек. В случае необходимости белгородцы получат помощь по временному размещению.