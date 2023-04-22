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Найденное на помойке моноколесо взорвалось в квартире у москвича

Происшествия
Найденное на помойке моноколесо взорвалось в квартире у москвича

Пожар из-за взрыва моноколеса в московской квартире полностью спалил в ней прихожую и все документы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Известно, что 63-летний житель столицы РФ нашел на мусорке моноколесо и забрал его себе домой в пятиэтажку на улице Каховка. Около двух часов ночи устройство взорвалось, после чего начался пожар. Мужчина проснулся и успел вылезти в окно первого этажа. Огонь полностью поглотил прихожую, уничтожив все документы.

Сам житель столицы не пострадал, однако заявил, что больше электросамокатов и моноколес в его жизни не будет. Теперь он планирует передвигаться только на велосипеде, который уцелел в пожаре.

Ранее сообщалось о гибели нижегородца во время взрыва электросамоката в квартире. Известно, что инцидент произошел, когда средство передвижения было подключено к зарядному устройству.
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