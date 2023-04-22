Бывшие бизнес-партнеры блогера Лерчек и ее мужа обвинили их в мошенничестве при продаже вейпов

Два года назад супруги-предприниматели решили работать с брендом блогера Валерии Чекалиной, ее мужа и их коллеги Ильяса Валиуллина по производству электронных сигарет. Бизнесмены утверждают, что договоры о поставках товара на миллионы рублей специально заключались не напрямую с семейством, чтобы оно избежали выплаты налогов. Супруги приводят в доказательство переписки с менеджером, подтверждающие факт существования подставного ИП.