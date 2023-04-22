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Бывшие бизнес-партнеры блогера Лерчек и ее мужа обвинили их в мошенничестве при продаже вейпов

Общество
Бывшие бизнес-партнеры блогера Лерчек и ее мужа обвинили их в мошенничестве при продаже вейпов

Предприниматели из Йошкары-Олы заявили, что договоры с блогерами намеренно заключались через подставное ИП, сообщает Telegram-канал SHOT.

Два года назад супруги-предприниматели решили работать с брендом блогера Валерии Чекалиной, ее мужа и их коллеги Ильяса Валиуллина по производству электронных сигарет. Бизнесмены утверждают, что договоры о поставках товара на миллионы рублей специально заключались не напрямую с семейством, чтобы оно избежали выплаты налогов. Супруги приводят в доказательство переписки с менеджером, подтверждающие факт существования подставного ИП.

Отмечается, что Чекалины не выполнили условия договора по созданию крупной рекламной кампании, чтобы распродать продукцию. Предприниматели обратились с иском в суд и выиграли дело, однако вернуть электронные сигареты супругам не могут, потому что сайт блогеров давно перестал работать и телефоны находятся вне зоны доступа.

Ранее сообщалось, что Чекалины намерены оспорить требование о выплате налогов. Они не планируют гасить задолженность в 311 млн рублей, поскольку не уверены в правильности подсчетов ФНС.
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