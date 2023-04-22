Росэнергоатом: остекление турбинного зала энергоблока Запорожской АЭС повреждено в результате обстрелов

Остекление турбинного зала четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По его словам, остекление было выбито ударной волной от взрывов. Причем речь идет не об ударах артиллерии, а нападениях беспилотников.
«Они (украинские военные. — Прим. ред.) не прекращают эту активность», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что генерального директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией на атомной электростанции в Запорожской области. Участившиеся обстрелы со стороны ВСУ создают серьезные риски для ядерной безопасности.