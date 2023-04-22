Правоохранители ищут двух пропавших девочек в Геленджике

Две девочки пропали без вести в Геленджике. Сотрудники правоохранительных органов ищут несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Пропавшим школьницам девять и 15 лет. По предварительным данным, 21 апреля около 14:00 по местному времени девочки без согласия и ведома взрослых вышли из домов, где проживали, и отправились на прогулку в неизвестном направлении. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.
Родители младшей школьницы обнаружили ее исчезновение ночью, а семья старшей девочки узнала о случившемся от сотрудников полиции. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.