Правоохранители ищут двух пропавших девочек в Геленджике

Пропавшим школьницам девять и 15 лет. По предварительным данным, 21 апреля около 14:00 по местному времени девочки без согласия и ведома взрослых вышли из домов, где проживали, и отправились на прогулку в неизвестном направлении. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.