Картографический сервис «2ГИС» снова доступен в App Store

Официальное приложение картографического сервиса «2ГИС» вернулось в магазин приложений App Store. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Приложение «2ГИС» было недоступно для скачивания пользователям iOS в App Store с осени прошлого года. При этом уже установленные программы продолжали работать.
Пользователи Android с такой проблемой не столкнулись. В Google Play картографический сервис оставалось доступным.
Накануне вновь ставшее доступным для скачивания в App Store приложение для клиентов Сбербанка под названием SBOL исчезло из магазина. SBOL можно было скачать только по ссылке из колл-центра банка.