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Картографический сервис «2ГИС» снова доступен в App Store

Общество
Картографический сервис «2ГИС» снова доступен в App Store

Официальное приложение картографического сервиса «2ГИС» вернулось в магазин приложений App Store. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Приложение «2ГИС» было недоступно для скачивания пользователям iOS в App Store с осени прошлого года. При этом уже установленные программы продолжали работать.

Пользователи Android с такой проблемой не столкнулись. В Google Play картографический сервис оставалось доступным.

Накануне вновь ставшее доступным для скачивания в App Store приложение для клиентов Сбербанка под названием SBOL исчезло из магазина. SBOL можно было скачать только по ссылке из колл-центра банка.
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