В Московской области приступили к весеннему посеву зерновых

По его словам, в 2023 году площадь ярового посева в области достигнет 260 тыс. га. По сравнению с прошлым годом показатель должен возрасти на 26 тыс. га. Большая часть земли будет отведена под зерновые и зернобобовые культуры, передает ТАСС. В Московской области ожидают получить урожай в 680 тыс. тонн зерна и 325 тыс. тонн овощей открытого грунта.