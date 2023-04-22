Около 12 человек пострадали в результате шторма на юге Нигерии

Абуджа, 22 апреля. Масштабный проливной дождь и последовавший за ним шторм уничтожили населенный пункт в нигерийском штате Дельта на юге республики.
Стихийное бедствие повлекло за собой разрушение нескольких жилых домов, в результате чего пострадали более 12 человек. Семеро из них погибли под завалами, а еще пятеро эвакуированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести.
Кроме того, дождь вызвал крупное затопление на всей территории района. Один ребенок не успел получить квалифицированную помощь спасателей и был унесен мощными потоками воды. Экстренные службы заявили, что поиск жертвы шторма продолжается.
Ранее аналогичное стихийное бедствие поразило Республику Малави. Циклон «Фредди» унес жизни более 1000 человек, а около полумиллиона людей лишил крыши над головой.
Кроме того, в конце января 2023 года тропический шторм Ченесо обрушился на 15 регионов Мадагаскара. Он оставил без жилья примерно 27 тысяч граждан страны и уничтожил значительную часть государственной инфраструктуры.