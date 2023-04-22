ЧВК «Вагнер» ведет тяжелый штурм многоэтажной застройки в Бахмуте: репортаж ФАН

Штурмовики отметили, что за редкими исключениями такие бойцы, наученные горьким опытом, не вступают в ближний бой с ЧВК «Вагнер». Поэтому по мере продвижения «музыкантов» снайперы и пулеметчики бросают позиции и пытаются спастись бегством, хотя удается это не всем. Часть украинских бойцов сражается на своих позициях до последнего, но очень многие, понимая, с кем имеют дело, стараются «делать ноги» еще до подхода «вагнеровцев» вплотную.