ЧВК «Вагнер» ведет тяжелый штурм многоэтажной застройки в Бахмуте: репортаж ФАН

Расположенные за железнодорожным вокзалом «высотки» кишат снайперами и пулеметчиками противника, а на заваленных обломками улицах установлены мины.
Корреспондент ФАН Александр Яремчук рассказал о сложностях взятия западных районов Бахмута.
Военкор показал кадры из нижнего парка, который был штурмом взят бойцами ЧВК «Вагнер», впоследствии продвигавшимися отсюда к верхнему парку. Подобные операции, особенно в городских условиях, довольно сложны: «музыкантам» приходилось брать позиции противника на возвышенности, вокруг которой было много открытого пространства. Использовать для прикрытия редкие деревья и лесополосы практически невозможно.
«Напрямую бежать сюда было нецелесообразно. Поэтому группы обходили парк с левой и правой стороны. Окружили, закрепились, и, в принципе, потом парк уже был чист. Смысл идти сюда по “открытке”, под артой?» — поделился деталями операции один из «вагнеровцев».
Также военкор побывал в одной из освобожденных церквей, которые Вооруженные силы Украины охотно используют как оборонительные укрепления. Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что здесь у противника находилась снайперская позиция
«У него тут две точки было: на первом этаже и на куполе. Была группа подвоза еще. Целенаправленно мы сюда никогда не стреляем, палят только “грешники” с той стороны фронта. Поэтому все разрушения, что здесь сейчас наблюдаем — на их совести. Бог им судья», — сказал штурмовик.
ВСУ целенаправленно занимают такие позиции и держатся за них до последнего, пояснил он. Штурмовать подобные объекты приходится аккуратно, после чего солдаты противника, не желающие отступать с огневых точек, остаются тут навсегда.
Церкви, которую посетил военкор, повезло намного больше, чем многим другим. Украинские войска не успели причинить существенный вред зданию и разграбить все, что можно вынести, хотя мародерством ВСУ занимаются на постоянной основе.
«Они безбожники. Снимают иконы и все, что представляет для них хоть какую-то ценность», — отметил боец.
Передвигаться по городу приходится быстро, но с опаской: кругом мины, повсюду разбросаны обломки разрушенных построек. На линии боевого соприкосновения слышна непрерывная пальба: отряды ЧВК «Вагнер» пошли на штурм.
Военкор побывал и на железнодорожной станции Бахмут-2, за которую велись кровопролитные бои. Штурмовать такие объекты всегда тяжело: большое количество открытого пространства по обе стороны вдоль путей и технические постройки дают преимущество обороняющейся стороне. Вдобавок, в бывшем Артемовске сразу за вокзалом начинаются жилые кварталы, причем каждый последующий ряд зданий все выше и выше, что работу «вагнеровцам» не упрощало.
«Сложность операции была в том, что впереди у нас были девяти- и пятиэтажки. Там сидели снайперы, пулеметчики, работали вражеские АГС. Также минометы били по нам. Снайперы и пулеметчики — основная их сила», — рассказал боец «оркестра».
Штурмовики отметили, что за редкими исключениями такие бойцы, наученные горьким опытом, не вступают в ближний бой с ЧВК «Вагнер». Поэтому по мере продвижения «музыкантов» снайперы и пулеметчики бросают позиции и пытаются спастись бегством, хотя удается это не всем. Часть украинских бойцов сражается на своих позициях до последнего, но очень многие, понимая, с кем имеют дело, стараются «делать ноги» еще до подхода «вагнеровцев» вплотную.