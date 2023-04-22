Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,2 у побережья Индонезии

По данным службы, сейсмическая активность зафиксирована в 8:23 по времени UTC (11:23 по Москве) в 319 километрах к востоку от населенного пункта Катоб и 340 километрах к юго-западу от города Амбон. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет, угроза возникновения цунами не подтверждалась.