Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,2 у побережья Индонезии

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился в море Банда у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным службы, сейсмическая активность зафиксирована в 8:23 по времени UTC (11:23 по Москве) в 319 километрах к востоку от населенного пункта Катоб и 340 километрах к юго-западу от города Амбон. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет, угроза возникновения цунами не подтверждалась.
Ранее торнадо обрушился на турецкий палаточный городок в районе Пазарджик, в котором располагались люди, пострадавшие от февральских землетрясений. Ветер снес 170 временных укрытий, травмы различной степени тяжести получили 44 жителя, один человек погиб.