Мужчина разбился насмерть при падении с мотоцикла на большой скорости в Подмосковье

Момент аварии, которая привела к гибели мотоциклиста в Московской области, попал на видео. Ролик опубликовали в Сети.
На кадрах видно, как водитель передвигается по левой полосе на высокой скорости. В один момент что-то идет не так: мотоциклиста сносит вправо через соседнюю полосу и выкидывает из сиденья. ЧП снял видеорегистратор машины.
Как сообщает Telegram-канал РЕН ТВ, авария произошла в 18:39 по московскому времени 21 апреля. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением из-за наезда на препятствие.
Ранее водитель транспортного средства сбил на переходе шестилетнего мальчика в Московской области. ДТП произошло из-за того, что автомобилист не успел притормозить.