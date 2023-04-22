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Россиянам назвали самый бюджетный турецкий отель для отдыха на майские праздники

Общество
Россиянам назвали самый бюджетный турецкий отель для отдыха на майские праздники

Самые выгодные варианты для необычного и романтичного отдыха в Турции во время майских праздников были представлены российским путешественникам. Списком поделился портал TEZ TOUR.

На первом месте оказался отель Michell Hotel & Spa, где цена тура начинается от 46 тыс. рублей на человека. На втором месте в списке — Alba Royal Hotel, где цена за недельное проживание начинается от 58,9 тыс. рублей на одного посетителя.

Третье место в рейтинге заняла гостиница Flora Garden Beach, где минимальная цена за неделю отдыха составляет 67,2 тыс. рублей. Все апартаменты подходят для любителей красивых видов и расслабляющих процедур.

Ранее отдых в Подмосковье вошел в список самых популярных направлений на майские праздники в РФ.
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