Россиянам назвали самый бюджетный турецкий отель для отдыха на майские праздники

Самые выгодные варианты для необычного и романтичного отдыха в Турции во время майских праздников были представлены российским путешественникам. Списком поделился портал TEZ TOUR.
На первом месте оказался отель Michell Hotel & Spa, где цена тура начинается от 46 тыс. рублей на человека. На втором месте в списке — Alba Royal Hotel, где цена за недельное проживание начинается от 58,9 тыс. рублей на одного посетителя.
Третье место в рейтинге заняла гостиница Flora Garden Beach, где минимальная цена за неделю отдыха составляет 67,2 тыс. рублей. Все апартаменты подходят для любителей красивых видов и расслабляющих процедур.
Ранее отдых в Подмосковье вошел в список самых популярных направлений на майские праздники в РФ.