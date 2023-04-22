Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Сегодня восемьдесят шесть лет отмечает американский актер, сценарист и продюсер Джек Николсон. Номинант на премию «Оскар» родился 22 апреля 1937 года.
Матерью Джона Джозефа (Джека) была танцовщица и певица Джун Фрэнсис Николсон. Однако воспитывали будущую кинозвезду бабушка и дедушка. Последнего он сам описывал, как тихого, меланхоличного и очень нежного человека. При этом, маленький Джек рос, будучи уверенным, что они и есть его родители. Кто на самом деле является отцом актера, до сих пор так остается загадкой.
В школьные годы Николсон страдал от лишнего веса, из-за чего получил прозвище «толстяк». Но скоро он научился отвечать на колкости кулаками. Также он занимался бейсболом и футболом. Среди учителей юный Джек слыл смутьяном и шутником. Трижды его ловили с поличным за бранью, курением и вандализмом.
«Я должен был оставаться в классе после уроков каждый день, так как они поручали мне написать эссе, состоящее из тысячи слов. И я писал. Я знал, что читать это все равно никто не будет, и поэтому писал злые вещи о людях, которые управляют школой», — вспоминает Николсон.
Зато уже во время обучения молодой человек начал активно заниматься актерством, принимая участие в школьных театральных постановках. И уже в спектакле «Странная миссис Сэвидж» по пьесе Джона Патрика он исполнил роль Ганнибала, за что и получил титул «Лучший актер-старшеклассник».
Профессионально заниматься актерским мастерством Николсон решил в 1955 году после того, как впервые попал в Голливуд. На это тогда еще семнадцатилетнего парня натолкнул просмотр фильмов «К востоку от рая», «В порту» и ряда других. Но сперва он работал обычным офисным помощником в студии анимации. Там же ему однажды и предложили попробовать свои силы в качестве мультипликатора. Однако желание стать актером пересилило, и Джек отказался в пользу маленьких ролей в театре и телесериалах.
Первым его дебютом в кино стала подростковая драма «Плакса-убийца» 1958 года, где он исполнил главную роль. Следующие десять лет актер примет участие в еще ряде лент, играя второстепенных персонажей. Все это время Николсон будет искать именно свой фильм, который поможет ему по-настоящему заявить о себе. Таким в 1969 году стал культовый «Беспечный ездок», в котором Джек сыграл адвоката-алкоголика. Хоть роль и не была главной, она впервые сделала его номинантом на «Оскар».
После такого прорыва, Николсон мог сыграть французского императора Наполеона в проекте именитого режиссера Стэнли Кубрика. Но съемки картины так и не состоялись. Позже им двоим все же удастся поработать вместе над кинокартиной «Сияние» по одноименному роману Стивена Кинга. Кубрик писал сценарий, заранее зная, кто исполнит одну из главных ролей. И Николсон блестяще справился с изображением на экране съехавшего с катушек главу семьи, писателя Джека Торренса.
Вторая номинация на премию киноакадемии случилось после фильма «Пять легких пьес», в которой актер выступил в роли нефтяника. Именно после этого фильма критики стали говорить, что появился новый актер уровня Марлона Брандо и Джеймса Дина. В это же время рос интерес к актеру со стороны культовых режиссеров, таких как Роман Полански, и интерес самого Николсона к странным ролям.
Позже он тем и станет известен, что в отличие от коллег часто будет отклонять предложения сняться именно в тех фильмах, которые, на его взгляд, будут слишком успешными.
Всю многогранность и талант актера раскрылись в следующей его работе, фильме «Китайский квартал», который благодаря игре Джека не превратился в обычный скучный детектив. Считается, что именно эта кинолента разделила карьеру Николсона на "до" и "после".
И вот в 1975 году к артисту приходит настоящий успех — роль пациента психиатрической больницы в экранизации романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Это уже не просто номинация, а первая его награда, настоящий «Оскар». По сей день этот фильм считается одним из главным в жизни актера.
Джек Николсон по праву называется одним из самых именитых, харизматичных и узнаваемых актеров Голливуда. Он играл всех — героев и злодеев, гангстеров и детективов, романтиков и подлецов, но всегда у него выходили разные и колоритные персонажи.
Его фильмография насчитывает боле 70 картин, среди которых работы культовых режиссеров: Тима Бертона, Мартина Скорсезе и Роба Райнера. Николсон единственный из американских киноактеров, которого чаще всего выдвигали на получение «Оскара». Кроме киноакадемии его награждали премиями «Золотой глобус», BAFTA и Премией Гильдии киноактеров США.
Последней большой ролью в кино Николсона стал фильм «Пока не сыграл в ящик», где он сыграл в дуэте с Морганом Фриманом.
В 2010 году один из самых феноменальных актеров в истории Голливуда объявил о завершении своей карьеры в кино. По его собственному признанию, он просто больше не заинтересован в съемках.