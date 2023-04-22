Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Первым его дебютом в кино стала подростковая драма «Плакса-убийца» 1958 года, где он исполнил главную роль. Следующие десять лет актер примет участие в еще ряде лент, играя второстепенных персонажей. Все это время Николсон будет искать именно свой фильм, который поможет ему по-настоящему заявить о себе. Таким в 1969 году стал культовый «Беспечный ездок», в котором Джек сыграл адвоката-алкоголика. Хоть роль и не была главной, она впервые сделала его номинантом на «Оскар».