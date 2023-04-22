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Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Общество
Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Сегодня восемьдесят шесть лет отмечает американский актер, сценарист и продюсер Джек Николсон. Номинант на премию «Оскар» родился 22 апреля 1937 года.

Матерью Джона Джозефа (Джека) была танцовщица и певица Джун Фрэнсис Николсон. Однако воспитывали будущую кинозвезду бабушка и дедушка. Последнего он сам описывал, как тихого, меланхоличного и очень нежного человека. При этом, маленький Джек рос, будучи уверенным, что они и есть его родители. Кто на самом деле является отцом актера, до сих пор так остается загадкой.

В школьные годы Николсон страдал от лишнего веса, из-за чего получил прозвище «толстяк». Но скоро он научился отвечать на колкости кулаками. Также он занимался бейсболом и футболом. Среди учителей юный Джек слыл смутьяном и шутником. Трижды его ловили с поличным за бранью, курением и вандализмом.

«Я должен был оставаться в классе после уроков каждый день, так как они поручали мне написать эссе, состоящее из тысячи слов. И я писал. Я знал, что читать это все равно никто не будет, и поэтому писал злые вещи о людях, которые управляют школой», — вспоминает Николсон.

Зато уже во время обучения молодой человек начал активно заниматься актерством, принимая участие в школьных театральных постановках. И уже в спектакле «Странная миссис Сэвидж» по пьесе Джона Патрика он исполнил роль Ганнибала, за что и получил титул «Лучший актер-старшеклассник».

Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Профессионально заниматься актерским мастерством Николсон решил в 1955 году после того, как впервые попал в Голливуд. На это тогда еще семнадцатилетнего парня натолкнул просмотр фильмов «К востоку от рая», «В порту» и ряда других. Но сперва он работал обычным офисным помощником в студии анимации. Там же ему однажды и предложили попробовать свои силы в качестве мультипликатора. Однако желание стать актером пересилило, и Джек отказался в пользу маленьких ролей в театре и телесериалах.

Первым его дебютом в кино стала подростковая драма «Плакса-убийца» 1958 года, где он исполнил главную роль. Следующие десять лет актер примет участие в еще ряде лент, играя второстепенных персонажей. Все это время Николсон будет искать именно свой фильм, который поможет ему по-настоящему заявить о себе. Таким в 1969 году стал культовый «Беспечный ездок», в котором Джек сыграл адвоката-алкоголика. Хоть роль и не была главной, она впервые сделала его номинантом на «Оскар».

После такого прорыва, Николсон мог сыграть французского императора Наполеона в проекте именитого режиссера Стэнли Кубрика. Но съемки картины так и не состоялись. Позже им двоим все же удастся поработать вместе над кинокартиной «Сияние» по одноименному роману Стивена Кинга. Кубрик писал сценарий, заранее зная, кто исполнит одну из главных ролей. И Николсон блестяще справился с изображением на экране съехавшего с катушек главу семьи, писателя Джека Торренса.

Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Вторая номинация на премию киноакадемии случилось после фильма «Пять легких пьес», в которой актер выступил в роли нефтяника. Именно после этого фильма критики стали говорить, что появился новый актер уровня Марлона Брандо и Джеймса Дина. В это же время рос интерес к актеру со стороны культовых режиссеров, таких как Роман Полански, и интерес самого Николсона к странным ролям.

Позже он тем и станет известен, что в отличие от коллег часто будет отклонять предложения сняться именно в тех фильмах, которые, на его взгляд, будут слишком успешными.

Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Всю многогранность и талант актера раскрылись в следующей его работе, фильме «Китайский квартал», который благодаря игре Джека не превратился в обычный скучный детектив. Считается, что именно эта кинолента разделила карьеру Николсона на "до" и "после".

И вот в 1975 году к артисту приходит настоящий успех — роль пациента психиатрической больницы в экранизации романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Это уже не просто номинация, а первая его награда, настоящий «Оскар». По сей день этот фильм считается одним из главным в жизни актера.

Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Джек Николсон по праву называется одним из самых именитых, харизматичных и узнаваемых актеров Голливуда. Он играл всех — героев и злодеев, гангстеров и детективов, романтиков и подлецов, но всегда у него выходили разные и колоритные персонажи.

Его фильмография насчитывает боле 70 картин, среди которых работы культовых режиссеров: Тима Бертона, Мартина Скорсезе и Роба Райнера. Николсон единственный из американских киноактеров, которого чаще всего выдвигали на получение «Оскара». Кроме киноакадемии его награждали премиями «Золотой глобус», BAFTA и Премией Гильдии киноактеров США.

Одному из самых харизматичных актеров Голливуда Джеку Николсону сегодня исполняется 86 лет

Последней большой ролью в кино Николсона стал фильм «Пока не сыграл в ящик», где он сыграл в дуэте с Морганом Фриманом.

В 2010 году один из самых феноменальных актеров в истории Голливуда объявил о завершении своей карьеры в кино. По его собственному признанию, он просто больше не заинтересован в съемках.

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