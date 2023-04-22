Военному Томасу Ньюсаму из Великобритании предъявили обвинение в нарушении закона о государственной тайне

Служащему ВС Великобритании Томасу Ньюсаму было предъявлено обвинение в разглашении информации, являющейся государственной тайной. Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.
В рамках расследования контртеррористического подразделения полиции Лондона 36-летний Томас Ньюсам был задержан по обвинению в нарушении закона о гостайне. Это произошло 18 апреля. Мера пресечения для военного будет избрана Вестминстерским магистратским судом в субботу.
Ранее появилась информация, что арестованный по подозрению в утечке секретных данных Пентагона Джек Тейшейра начал публиковать в Сети документы еще в феврале 2022 года. На сервере в Discord, куда он выкладывал материалы, было около 600 пользователей.