Вице-премьер Александр Новак сообщил о намерении РФ полностью перейти на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы

По словам чиновника, и юань, и рубль являются востребованными валютами, а в дальнейшем Россия планирует отказаться от евро и доллара. Данный вектор будет продолжен, добавил Новак, отметив, что коллеги в КНР уже рассчитываются в юанях за газ и частично за нефть.