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Вице-премьер Александр Новак сообщил о намерении РФ полностью перейти на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы

Экономика
Вице-премьер Александр Новак сообщил о намерении РФ полностью перейти на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы

Россия намерена полностью перейти на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам чиновника, и юань, и рубль являются востребованными валютами, а в дальнейшем Россия планирует отказаться от евро и доллара. Данный вектор будет продолжен, добавил Новак, отметив, что коллеги в КНР уже рассчитываются в юанях за газ и частично за нефть.

Вице-премьер Правительства РФ подчеркнул, что сейчас есть большой интерес к покупкам российских энергетических ресурсов. Для большей эффективности и успешности этого процесса нужно создавать механизмы расчетов, а «они могут быть только в национальных валютах», резюмировал спикер.
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