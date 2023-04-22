«Как там в Бахмуте?»: военкор ФАН побывал на передовых позициях ЧВК «Вагнер»

Военкор ФАН Сергей Среда посетил Бахмут и узнал, как обстоят дела у отрядов ЧВК «Вагнер», штурмующих город.
Накануне в СМИ распространились сообщения о том, что бывший Артемовск взят в кольцо, однако выяснилось, что они не соответствуют действительности. Сейчас город находится в оперативном окружении — это когда кольцо еще не сомкнуто, но ключевые дороги уже перешли под огневой контроль, поэтому осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава невозможно.
Переход бывшего Артемовска под контроль российских штурмовиков все ждут с нетерпением. ЧВК «Вагнер» уже отбила у противника больше 80% территории и продолжает продвигаться вперед, выдавливая подразделения ВСУ из города.
Российские силы теперь простреливают дорогу между Бахмутом и Часовым Яром — это крупный транспортный коридор. Еще один, даже еще более масштабный, проходит по улице Чайковского, которая выводит на Красное и дальше на Константиновку.
Два дня назад украинское ТВ показало сюжет, в котором корреспондент заехал в город вместе с группой эвакуации. Судя по кадрам, машина двигалась по хорошо узнаваемой даже на картах улице Чайковского. Во время съемок на этом участке было достаточно тихо, но, судя по последним новостям, теперь он тоже находится под огневым контролем.
Картина происходящего в городе меняется довольно оперативно — «вагнера» работают быстро и эффективно. К слову, здание местного суда «оркестранты» брали целый день — такая скорость штурмовых мероприятий против укрепленного высотного здания достаточно высока. Но бойцы ЧВК с этим не согласны. Обычно они работают быстрее.
Как пробивались в город
О том, что в Бахмуте активно развивается штурм, становится понятно еще на подъезде к городу. Прошлым летом я был на крайней позиции «музыкантов» в этом районе. Тогда Артемовск еще полностью контролировался ВСУ, а та самая позиция находилась на краю улицы Патриса Лумумбы.
«Ох, не ездил бы ты туда. У вагнеров сейчас очень жестко», — предупреждали десантники, когда узнавали, куда я направлялся.
Сами они дислоцировались на удалении, контролировали участки в нескольких километрах от линии фронта и лишь слышали звуки канонады, которую противник обрушивал на ЧВК «Вагнер».
Позиции «оркестрантов» находились в лесопосадке, и уже при подъезде к их окопам причины беспокойства армейцев становились ясны. Все деревья в округе были «подстрижены» от разлета осколков. Над головой постоянно барражировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), от которых приходилось прятаться в редком кустарнике.
Двигаться нужно было перебежками и много прятаться. В противном случае место твоего нахождения тут же обрабатывалось артиллерией противника.
Боестолкновения шли на подступах к Бахмуту. На отдельных участках расстояние между нашими бойцами и ВСУ составляло не больше пары десятков метров — там и вовсе перекидывались гранатами.
Чтобы начать штурм, нужно было выровнять линию фронта, и штурмовые группы «вагнеров» прорубались сквозь позиции противника, чтобы осуществить смычку.
Каким образом при таких условиях штурмовикам удалось занять первую промку в Артемовске, одному богу известно. Они сумели пробиться сквозь линию фронта и закрепились в одном из зданий компании «Металлолитейный ресурс».
Противник пытался вернуть эту зону, и «вагнерам» приходилось отбивать одну атаку за другой. В тогдашних условиях удержание подобной точки было сродни безумию или героизму.
Подвоз боеприпасов и провизии был практически невозможен. С эвакуацией раненых та же история. Отбитая у противника позиция находится за линией фронта, дорога — под огневым контролем ВСУ. Но «вагнера» держались.
«А у нас такой принцип. Если мы взяли позицию, назад мы ее уже не возвращаем», — объяснял один из командиров штурмовиков.
Потом смычка штурмовых групп произошла. Линия фронта выровнялась, и «оркестр» начал пробиваться в Артемовск.
Передовые позиции на границе Бахмута удерживали подразделения «Иностранного легиона». Фактически это бойцы французского спецназа, которые имеют колоссальный опыт ведения боевых действий во всех странах, где присутствуют интересы официального Парижа.
«Ну, мы их этот легион и уничтожили», — вспоминает со смехом командир одного из взводов ЧВК «Вагнер».
Он показывает иностранные шевроны, которые были добыты в бою. И, судя по всему, в Бахмуте приняли свою смерть наемники не только из Франции, но и из США, Великобритании, Швеции, Италии, Канады, Германии, Грузии.
Ад для ВСУ
Сейчас парни из ЧВК «Вагнер» в полной мере раскрывают свой потенциал. Штурм городской агломерации — это их конек, в этом музыкантам нет равных в мире. Они продавливают противника по всей линии фронта в Бахмуте, несмотря на то, что Киев забрасывает туда все новые и новые подкрепления.
Продвижение не останавливается ни на минуту. Иногда возникают краткосрочные паузы, необходимые для выравнивания линии боевого соприкосновения, поскольку фронт должен двигаться единым организмом. Некоторые группы вырываются вперед, в этом случае они начинают укрепляться и готовить базис для дальнейшего продвижения.
Небольшие сложности возникают при штурме отдельных многоэтажек. Проблема в том, что подходы к ним возможны только со стороны частного сектора, и наши подразделения оказываются в невыгодном положении. ВСУ превратили высотные здания из кирпича и бетона в мощные укрепрайоны, обеспечив себя дополнительным преимуществом: бойцы противника находятся в укрытии на высоте.
Тем не менее сдержать напор ЧВК у украинских силовиков не получается. Киев расценивает потерю контроля в Бахмуте как катастрофу и продолжает засылать в город крупные партии подкрепления. «Вагнеровцы» массово уничтожают и их.
Как признаются захваченные в плен украинские бойцы, никто в ВСУ не хочет ехать в Артемовск. Многие из украинских солдат и мобилизованных попали на этот участок фронта обманом: обычно рядовым говорят, что подразделение едет на любой другой участок, им выдают питание на три-четыре дня, а уже по прибытии выясняется, что они в Бахмуте.
Очевидно, командование ВСУ понимает, что бойцам бессмысленно выдавать обеспечение на больший срок: они все равно там погибнут. В рядах украинских военнослужащих даже распространилась поговорка — если хочешь выжить в Бахмуте, не приезжай в него.
Оперативная обстановка
Сейчас одним из самых сложных участков остается кусок железной дороги в районе зернохранилища «Бахмутагро», где разворачиваются активные боевые действия. Участок удерживают харьковские националисты, а они намертво вцепились в свои позиции и пытаются сдержать наступление «оркестра».
В Киеве и тем более в самом Бахмуте все понимают, что город рано или поздно падет. Чтобы сдержать штурм, харьковские бойцы начали применять запрещенное химическое оружие. Какое именно — пока не ясно. На момент написания текста изъятые пробы еще проходили лабораторный анализ. Однако уже известно, что речь идет о газе без запаха, вызывающем у человека приступ эпилепсии при большой дозировке. Легкие дозы химии сопровождаются слабостью.
Киев прекрасно осознает, какими последствиями может обернуться применение запрещенного оружия, если о нем узнают в Гааге. Однако националистические подразделения на Украине имеют своеобразный статус: они входят в состав силовых структур, но могут быть разогнаны при необходимости. Поэтому в случае претензий извне националистов просто переведут в другое подразделение, а Киев заявит, что преступники были наказаны и ситуация улажена.
Возможно, использование запрещенного оружия было последней надеждой Киева на восстановление контроля над Артемовском. Но она умирает по мере того, как развивается наступление ЧВК «Вагнер» на позиции украинских войск.