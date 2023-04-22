«Как там в Бахмуте?»: военкор ФАН побывал на передовых позициях ЧВК «Вагнер»

Два дня назад украинское ТВ показало сюжет, в котором корреспондент заехал в город вместе с группой эвакуации. Судя по кадрам, машина двигалась по хорошо узнаваемой даже на картах улице Чайковского. Во время съемок на этом участке было достаточно тихо, но, судя по последним новостям, теперь он тоже находится под огневым контролем.