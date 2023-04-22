Читатели Die Welt назвали неосуществимыми планы Зеленского по захвату российских территорий

Заявление Зеленского вызвало шок и несогласие у жителей Германии. По мнению одного из комментаторов, мирное соглашение было бы важнее, поскольку Запад «не может позволить себе тратить все свои ресурсы на Украину». Другой читатель газеты отметил, что неудачное контрнаступление станет «концом государства». А после этого «на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры».