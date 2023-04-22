Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Читатели Die Welt назвали неосуществимыми планы Зеленского по захвату российских территорий

Политика
Читатели Die Welt назвали неосуществимыми планы Зеленского по захвату российских территорий

Активные поставки оружия Украине от стран Запада не помогут Киеву достичь «столь амбициозной цели» президента Владимира Зеленского по захвату территорий РФ. Такое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt.

Заявление Зеленского вызвало шок и несогласие у жителей Германии. По мнению одного из комментаторов, мирное соглашение было бы важнее, поскольку Запад «не может позволить себе тратить все свои ресурсы на Украину». Другой читатель газеты отметил, что неудачное контрнаступление станет «концом государства». А после этого «на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры».

Ранее украинский президент заявил, что европейские страны не спешат поставлять вооружение ВСУ, что шокировало пользователей социальных сетей.
Украина владимир зеленский всу германия контранступление всу
Военкоры ФАН