Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил о первом случае смерти от нового штамма коронавируса «арктур»

Как написал врач в социальных сетях, первая смерть от «арктура» зафиксирована в Таиланде. Скончался пожилой мужчина, страдавший и от ряда других сопутствующих заболеваний. Охлопков предупредил, что новый штамм считается в 1,2 раза более заразным, чем основной подвариант вируса.