Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил о первом случае смерти от нового штамма коронавируса «арктур»

Зафиксирован первый случай смерти от заражения новым штаммом коронавируса «арктур». Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Как написал врач в социальных сетях, первая смерть от «арктура» зафиксирована в Таиланде. Скончался пожилой мужчина, страдавший и от ряда других сопутствующих заболеваний. Охлопков предупредил, что новый штамм считается в 1,2 раза более заразным, чем основной подвариант вируса.
Ранее стало известно, что основным симптомом нового штамма коронавируса «арктур» является поражение слизистой оболочки глаз. Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.