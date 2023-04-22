HBO выдвинет российского оператора сериала «Одни из нас» Ксению Середу на премию «Эмми»

Участницу съемок планируют представить к награде за «Лучшую операторскую работу для сериала с одним часовым эпизодом». Номинанты будут объявлены 12 июля 2023 года, а церемония вручения пройдет в сентябре. Главные роли в сериале исполнили: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Анна Торв и Ламар Джонсон.