HBO выдвинет российского оператора сериала «Одни из нас» Ксению Середу на премию «Эмми»

Компания HBO планирует выдвинуть оператора сериала «Одни из нас» Ксению Середу на премию «Эмми». Ранее девушка принимала участие и в других проектах: «Чернобыль» Данилы Козловского и «Дылда» Кантемира Балагова.
Участницу съемок планируют представить к награде за «Лучшую операторскую работу для сериала с одним часовым эпизодом». Номинанты будут объявлены 12 июля 2023 года, а церемония вручения пройдет в сентябре. Главные роли в сериале исполнили: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Анна Торв и Ламар Джонсон.
Ранее актриса Сара Полсон рассказала, как помогала своему другу Педро Паскалю в начале его карьеры. Бывали такие времена, что у звезды сериала «Игра престолов» не было денег на еду.