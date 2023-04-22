Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян предложила организовать приюты для животных рядом с торговыми сетями

Общество
Главред телеканала RT Маргарита Симоньян предложила организовать приюты для животных рядом с торговыми сетями

Торговые сети на территории их объектов должны сразу строить приюты для животных. Такое предложение по борьбе с бездомными собаками выдвинула главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В своем личном Telegram-канале она объяснила, как бы это выглядело на практике. Симоньян считает, что посетители торговых центров в таком случае могут забрать домой приглянувшееся животное. Процесс главред сравнила с покупкой продуктов в магазинах, которые изначально брать не собирались.

«А кормить бездомных псов — просрочкой — не гнилой, понятно, а уже запрещенной к продаже людям, но вполне деликатесной бродячим псам. Всяко лучше, чем то, что они на свалках жрут», — оценила реализацию инициативы Симоньян.

Ранее стая собак загрызла ребенка в Оренбургской области. Губернатор региона Денис Паслер предложил отловить всех бездомных псов.
бездомные животные приют симоньян
Военкоры ФАН