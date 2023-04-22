Главред телеканала RT Маргарита Симоньян предложила организовать приюты для животных рядом с торговыми сетями

В своем личном Telegram-канале она объяснила, как бы это выглядело на практике. Симоньян считает, что посетители торговых центров в таком случае могут забрать домой приглянувшееся животное. Процесс главред сравнила с покупкой продуктов в магазинах, которые изначально брать не собирались.