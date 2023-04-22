Мусульмане Петербурга установили рекорд по числу участников праздника Ураза-байрам

О количестве верующих, посетивших религиозные сооружения на Ураза-байрам, «Невским новостям» рассказал священнослужитель Соборной мечети Адам Рашидов. На праздник ее посетили порядка 200 тыс. верующих, в мечети Приморского района собралось около 120 тыс. человек, а в молельный дом на Сенной пришли 45 тыс. мусульман. Кроме того, еще 15 тыс. верующих собрались в Красном Селе и 2,5 тыс. — в молельном доме на Беринга, отметил собеседник журналистов.