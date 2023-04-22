Мусульмане Петербурга установили рекорд по числу участников праздника Ураза-байрам

Мечети Петербурга посетили 383 тыс. человек в священный праздник мусульман Ураза-байрам, который отмечался 21 апреля. Северная столица установила рекорд по числу участников мероприятия — в этом году праздник собрал самое большое количество прихожан.
О количестве верующих, посетивших религиозные сооружения на Ураза-байрам, «Невским новостям» рассказал священнослужитель Соборной мечети Адам Рашидов. На праздник ее посетили порядка 200 тыс. верующих, в мечети Приморского района собралось около 120 тыс. человек, а в молельный дом на Сенной пришли 45 тыс. мусульман. Кроме того, еще 15 тыс. верующих собрались в Красном Селе и 2,5 тыс. — в молельном доме на Беринга, отметил собеседник журналистов.
Всего в Петербурге участниками Ураза-байрама стали 383 тыс. мусульман, что является рекордом для города на Неве. По словам Рашидова, в 2022 году праздник посетили почти 250 тыс. человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поздравил иностранного коллегу и народ королевства с праздником Ураза-Байрам. Центральной темой беседы двух лидеров стало обсуждение расширение торгово-экономических связей между странами.