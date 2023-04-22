В России за сутки выявили 7030 случаев заражения коронавирусом

В России выявили 7030 случаев заражений коронавирусной инфекцией. Это на 86 больше, чем за предыдущие сутки.
По данным оперативного штаба, больше всего новых случаев заболеваний зафиксировали в Москве — 927 (–50 случаев относительно статистики на 21 апреля). На втором месте Санкт-Петербург с показателем в 574 (-4).
Переболели коронавирусом за сутки 7414 пациентов, что на пять человек больше, чем за 20 апреля. При этом скончались от вируса за сутки 34 больных, это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки.
За все время пандемии в России выявили 22 803 875 случаев заражения COVID-19. От коронавируса, как от основной причины, скончался 398 041 человек, а выздоровели 22 196 590 пациентов.