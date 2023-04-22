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Кадры с места смертельного ДТП в Башкирии с 13 пострадавшими попали в Сеть

Происшествия
Кадры с места смертельного ДТП в Башкирии с 13 пострадавшими попали в Сеть

Более десяти человек пострадали в результате столкновения иномарки и микроавтобуса в Республике Башкортостан. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала об 11 пострадавших в результате аварии. В настоящее время их число выросло до 13.

На месте столкновения работают силы МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. Организовано реверсивное движение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Смертельное ДТП произошло 22 апреля в Дюртюлинском районе около 10:00 по местному времени. На автодороге Нефтекамск — Дюртюли столкнулись Mazda CX-9 и микроавтобус марки Peugeot Boxer с 14 пассажирами. Водитель иномарки погиб на месте.
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