Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством в связи с нехваткой систем ПВО и боеприпасов к ним. Об этом пишет британская газета The Times.
Боец ВСУ с позывным Голливуд рассказал изданию, что единственная система ПВО, которую использует украинская армия, это «Стингер». При этом самолеты ВС РФ оснащены блокирующей тепловую систему наведения этих ПВО технологией.
«С каждым днем прибывает все больше и больше вертолетов и самолетов, и они (ВС РФ. — Прим. ФАН) начинают понимать, что мы не можем их остановить», — поделился солдат ВСУ.
Ранее издание The Washington Post сообщало о серьезной нехватке систем ПВО и боеприпасов у ВСУ. К таким выводам журналисты пришли после изучения секретных документов Пентагона, которые появились в Сети.