Актриса Любовь Толкалина: в семье Михалковых-Кончаловских детям запрещено рисовать

За 20 лет совместной жизни с режиссером и продюсером Егором Кончаловским российская актриса театра и кино Любовь Толкалина так и не смогла сблизиться с членами его именитой семьи. Об этом она рассказала Валерии Гай Германике в шоу «Лера в большом городе».
«Все мои попытки расслабиться в присутствии родственников терпели крах. Я все время была как под микроскопом — ага, она не ест после четырех. Интересно почему? Все равно есть оценка», — отметила актриса.
Более того, Толкалина упомянула большое количество запретов и правил в семье Михалковых-Кончаловских, которые распространяются и на детей. Так, по ее словам, младшему поколению запрещали заниматься художественным творчеством, поскольку среди членов семьи уже есть народный художник РСФСР Петр Кончаловский, поэтому «не нужно больше никому рисовать».
Ранее Любовь Толкалина назвала истинную причину расставания с Кончаловским. По ее словам, в 2017 году она влюбилась в другого, поэтому не могла согласиться выйти замуж за продюсера.