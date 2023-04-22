Актриса Любовь Толкалина: в семье Михалковых-Кончаловских детям запрещено рисовать

За 20 лет совместной жизни с режиссером и продюсером Егором Кончаловским российская актриса театра и кино Любовь Толкалина так и не смогла сблизиться с членами его именитой семьи. Об этом она рассказала Валерии Гай Германике в шоу «Лера в большом городе».