Правительство РФ направит 60,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры и соцобъектов в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании социальных учреждений и объектов транспортной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте кабмина.
Средства из федерального бюджета пойдут на реставрацию одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, также планируется адаптировать учреждение под научно-информационный центр. Помимо этого, построят участки автодорог «Байкал», «Лена», «Колыма» и «Кавказ» и восстановят аэропорт в Усть-Камчатске. Также деньги направят на создание комплекса студенческих общежитий СФУ в Красноярске.
Отмечается, что финансирование обеспечит строительство школ и модернизацию учреждений здравоохранения. Работа ведется в рамках поручений Президента России Владимира Путина, которые он дал на совещании по социально-экономическому развитию регионов.
Ранее сообщалось, что финансирование национальных проектов в Новосибирской области довели до 45,1 млрд рублей. Это на 2,5% больше суммы, потраченной на эти цели в прошлом году. Выделенные средства будут израсходованы на строительство трех детских садов и семи школ.