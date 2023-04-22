Правительство РФ направит 60,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры и соцобъектов в регионах

Средства из федерального бюджета пойдут на реставрацию одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, также планируется адаптировать учреждение под научно-информационный центр. Помимо этого, построят участки автодорог «Байкал», «Лена», «Колыма» и «Кавказ» и восстановят аэропорт в Усть-Камчатске. Также деньги направят на создание комплекса студенческих общежитий СФУ в Красноярске.