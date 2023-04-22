Шесть человек получили травмы при опрокидывании маршрутки в Челябинске

Дорожный инцидент с участием маршрутки произошел в Челябинске. В результате аварии шесть пассажиров общественного транспорта получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по городу.
Все случилось в 11:10 по местному времени напротив дома №70в по Комсомольскому проспекту. По данным Госавтоинспекции, маршрутный автобус опрокинулся, в результате чего нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь. Прибывшие на место ДТП врачи скорой оказали ее пострадавшим.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Другие подробности ЧП уточняются.
Ранее сообщалось, что дорожная авария с участием четырех машин в Югре привела к травмированию двух человек. Инцидент, спровоцированный водителем фуры, произошел на 19-м километре трассы Сургут — Лянтор в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.