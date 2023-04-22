Шесть человек получили травмы при опрокидывании маршрутки в Челябинске

Все случилось в 11:10 по местному времени напротив дома №70в по Комсомольскому проспекту. По данным Госавтоинспекции, маршрутный автобус опрокинулся, в результате чего нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь. Прибывшие на место ДТП врачи скорой оказали ее пострадавшим.