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Шесть человек получили травмы при опрокидывании маршрутки в Челябинске

Происшествия
Шесть человек получили травмы при опрокидывании маршрутки в Челябинске

Дорожный инцидент с участием маршрутки произошел в Челябинске. В результате аварии шесть пассажиров общественного транспорта получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по городу.

Все случилось в 11:10 по местному времени напротив дома №70в по Комсомольскому проспекту. По данным Госавтоинспекции, маршрутный автобус опрокинулся, в результате чего нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь. Прибывшие на место ДТП врачи скорой оказали ее пострадавшим.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Другие подробности ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что дорожная авария с участием четырех машин в Югре привела к травмированию двух человек. Инцидент, спровоцированный водителем фуры, произошел на 19-м километре трассы Сургут — Лянтор в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
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