Жертвами столкновений в Судане стали более 250 человек

Жертвами столкновений в Судане стали более 250 мирных жителей. О последствиях событий в африканской стране сообщил местный профсоюз врачей.
По информации источника, всего в ходе столкновений пострадали более 1450 человек. Ранее сообщалось, что раненым оказывают помощь бригады военных врачей. Также от профсоюза стало известно об отсутствии медикаментов для лечения пострадавших.
Столкновения в Судане происходят между военнослужащими и силами быстрого реагирования. Эскалация конфликта произошла в конце марта текущего года.