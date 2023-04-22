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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении ВС РФ контрнаступления ВСУ на четырех направлениях

Армия
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении ВС РФ контрнаступления ВСУ на четырех направлениях

Попытка наступления украинских войск на четырех направлениях закончилась неудачей. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, организованные малые группы противника при поддержке артиллерии перешли в контрнаступление. Несмотря на непростые условия, российским войскам удалось отразить все эти попытки. Противник не отбил и не занял ни одну из позиций ВС РФ.

«Но это ценой очень серьезных усилий», — сказал Пушилин.

Он также заявил, что сомневается в успехе масштабного продвижения ВСУ. Однако спрогнозировать, куда направится противник, Пушилин затрудняется из-за обилия недостоверной информации, которую намеренно вбрасывают украинские военные.

Ранее сообщалось, что Украина перенесла контрнаступление с апреля на неопределенный срок. Причина в недостаточном количестве вооружения.
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