Карта в Dota 2 стала больше благодаря глобальному обновлению компании-создателя Valve

Компания Valve в ночь на 21 апреля внесла серьезные изменения в свою популярную игру Dota 2, которые по сути создали новую версию с привычными персонажами. Новый патч включает в себя различные модификации героев и игрового процесса, сообщают на официальном сайте.
Радикальное расширение карты, первое в истории Dota, обещает привнести новые игровые ощущения и переживания. Кроме увеличения размера карты, Valve также изменила ее ландшафт, что побудило к созданию новых элементов в геймплее.
Dota 2 — это онлайн-игра жанра MOBA. Две команды игроков сражаются между собой на карте, используя уникальных героев и стратегические навыки.
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