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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает лишь переговоры методом разрешения конфликта на Украине

Политика
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает лишь переговоры методом разрешения конфликта на Украине

Переговоры являются единственным методом разрешения конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

Он отметил, что власти страны с одной стороны гарантируют Киеву право на самооборону, а с другой — пытаются помочь урегулировать ситуацию мирными средствами. Крозетто подчеркнул, что Италия может осуществить действия для прекращения столкновения Киева и Москвы и устроить переговоры сторон, которые не идут на диалог, передает La Stampa.

Министр добавил, что сейчас ООН не способна нейтрализовать кризис из-за действий США. Крозетто отметил, что необходим «пожарный» для разрешения конфликта.

Ранее председатель МИД РФ Сергей Лавров назвал условие, из-за которого Россия будет готова пойти на переговоры с Украиной. Он отметил, что западные государства должны учитывать интересы России.
Крозетто россия Украина
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