Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает лишь переговоры методом разрешения конфликта на Украине

Он отметил, что власти страны с одной стороны гарантируют Киеву право на самооборону, а с другой — пытаются помочь урегулировать ситуацию мирными средствами. Крозетто подчеркнул, что Италия может осуществить действия для прекращения столкновения Киева и Москвы и устроить переговоры сторон, которые не идут на диалог, передает La Stampa.