Переговоры являются единственным методом разрешения конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Он отметил, что власти страны с одной стороны гарантируют Киеву право на самооборону, а с другой — пытаются помочь урегулировать ситуацию мирными средствами. Крозетто подчеркнул, что Италия может осуществить действия для прекращения столкновения Киева и Москвы и устроить переговоры сторон, которые не идут на диалог, передает La Stampa.
Министр добавил, что сейчас ООН не способна нейтрализовать кризис из-за действий США. Крозетто отметил, что необходим «пожарный» для разрешения конфликта.
Ранее председатель МИД РФ Сергей Лавров назвал условие, из-за которого Россия будет готова пойти на переговоры с Украиной. Он отметил, что западные государства должны учитывать интересы России.