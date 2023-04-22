Доллар как смертельный наркотик для мировой экономики

А долг США все рос и рос. США снабжали мир резервной валютой, которая уже ничем не была обеспечена. Рос т торговый дефицит страны, которая производила товаров несравнимо меньше, чем закупала в других странах. Но и другие страны мирились с такой системой, потому что доллар превратился в самый настоящий наркотик. И дозу необходимо было постоянно увеличивать. Но вы же знаете, какое будущее есть у наркомана? Вариантов всего два — он либо погибает от передозировки, либо бросает наркотик, проходя через жестокий абстинентный синдром.