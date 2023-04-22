Доллар как смертельный наркотик для мировой экономики

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио достаточно просто и понятно объяснил, что сейчас представляет из себя мировая резервная валюта — доллар.
«Доллары — это долг. Другими словами, когда кто-то держит доллары, он держит долговой актив. Поэтому держатели доллара могут сказать: "Я и так уже слишком подвержен риску долга, номинированного в долларах США". Поэтому желания покупать будет меньше... Желание держать долговые обязательства, номинированные в долларах США, уменьшилось, что означает, что американских долларов стало меньше. Так что картина спроса-предложения ухудшается, особенно в связи с тем, что нам по-прежнему приходится продавать их за рубежом для финансирования дефицита».
Доллар — не первая резервная валюта в истории человечества. Резервная валюта должна быть удобной для международных расчетов, а кроме того, для сбережения денег. Вторая функция очень важна и именно поэтому резервная валюта должна быть стабильной и обеспеченной какими-то серьезными активами. Когда-то в качестве такого актива выступало золото, но от этого отказались.
Новая мировая резервная валюта длительное время была обеспечена мощью американской экономики. И американская экономика на самом деле в течение очень длительного времени была очень мощной, основанной на производстве.
Американские заводы и фабрики выпускали огромное количество разнообразных товаров, которые были востребованы во всём мире, начиная от джинсов и заканчивая автомобилями. В США существовали целые промышленные кластеры, в которых работали миллионы американцев, создавая своими руками промышленную мощь Америки.
Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Главных виновников в том, что закончилась промышленная история США двое. Это Генри Киссинджер и Рональд Рейган. Что толкнуло их на эти шаги — неизвестно, но что касается Рейгана, то его действия стали следствиями идей, воплощенных Генри Киссинджером. А именно — дружбы США с Китаем.
И не просто дружбы, а дружбы против СССР, которая удачно наложилась на желание американских капиталистов зарабатывать больше. Американская промышленность массово потянулась в Китай. Переезжали целые фабрики, заводы со станками и оборудованием. Началось все с производства ширпотреба, но потом и серьёзные технологические производства тоже начали обосновываться в Китае. Американцы обучали китайских инженеров и рабочих, снабжали Китай технологическими новинками и технология. А в самих США производство умирало. Со временем появился целый «ржавый пояс», те самые бывшие промышленные кластеры, которые просто умерли.
Но тут возникла другая проблема — нужны были деньги, чтобы покупать номенклатуру товаров, которая производилась уже не в США. Да и огромное количество людей стали безработными и лишились дохода. И вот тут на сцену выходит Рональд Рейган и предлагает очень простое решение — давайте пользоваться тем, что доллар является мировой резервной валютой и будем жить в долг, который мы никогда не отдадим.
По сути, Рональд Рейган предложил модель, в котором США становились главным мировым паразитом.
А вместо промышленности в США начали активно строить «экономику услуг» и развивать финансовый капитализм, который, по своей сути тоже является паразитическим.
Для того чтобы эта система работала, США должны были быть «главным парнем в мире». Длительное время они были главной страной капиталистического блока, а затем получили неожиданный подарок в виде разрушения СССР и советского блока. И этот подарок буквально снес США голову. Настолько, что там не учли несколько ключевых моментов. В первую очередь — Китай. В начале девяностых годов двадцатого века он ещё не представлял никакой экономической опасности, по сути оставаясь промышленной колонией США, но развитие там шло очень быстро. Китайцы учились и упорно работали.
Второй критический момент — мировой жандарм должен быть добрым, а не злым и решать все проблемы по возможности миром, а не дубинкой. Но США выбрали именно дубинку. И это очень сильно не понравилось большей части мира, которые наблюдали, с какой лёгкостью США превращают в руины неугодные страны.
А долг США все рос и рос. США снабжали мир резервной валютой, которая уже ничем не была обеспечена. Рос т торговый дефицит страны, которая производила товаров несравнимо меньше, чем закупала в других странах. Но и другие страны мирились с такой системой, потому что доллар превратился в самый настоящий наркотик. И дозу необходимо было постоянно увеличивать. Но вы же знаете, какое будущее есть у наркомана? Вариантов всего два — он либо погибает от передозировки, либо бросает наркотик, проходя через жестокий абстинентный синдром.
То, о чем пишет Рэй Далио — попытка медленно слезть с наркотика, снижая дозу. Такой вариант не работает. Он приводит к том, что наркоман срывается и как правило, попадает в больницу. Ведь вариантов всего два, о которых я написал выше.
И миру сейчас приходится выбирать — либо сдохнуть от передозировки, либо отказаться от наркотика, пусть это будет тяжело и болезненно. И судя по всему, большинство стран в мире склоняются к правильному решению.