Летчик-космонавт Федор Юрчихин резко отреагировал на обвинения в травле актрисы Юлии Пересильд

Вокруг съемок фильма «Вызов», которые проходили в космосе, и исполнительницы главной роли Юлии Пересильд разгорелся скандал. Летчик-космонавт Федор Юрчихин, которого обвинили в травле актрисы, резко отреагировал на выпады в свой адрес, пишет «ВокругТВ».
По словам Юрчихина, он не травил знаменитую артистку. Герой России потребовал, чтобы ему показали, в каком комментарии допущено негативное высказывание в адрес участников проекта.
«Я готов ответить за каждое свое слово. При этом клеветы не приемлю, ни по отношению к своим друзьям, ни по отношению к себе», — подчеркнул Федор Юрчихин.
Космонавт добавил, что популяризировать тему космоса, конечно, нужно, но другими способами. По мнению специалиста, нельзя снимать с экипажей профессионалов, на подготовку которых были потрачены государственные деньги, в угоду каких бы то ни было проектов.
Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд высказалась о словах Героев России в ее адрес. Артистка призвала ненавистников прекратить обвинять ее «во всех смертных грехах».