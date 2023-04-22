IT-специалист Захар Бушуев рассказал, как избежать утечки информации при использовании чат-ботов

Кроме этого, IT-специалист напомнил, что часто ботов используют при составлении юридических документов и в качестве других инструментов в корпоративной среде. Поэтому нельзя отправлять виртуальному собеседнику названия компаний, адреса и денежные суммы. Бушуев предложил в таком случае использовать вымышленные идентификаторы. Также лучше оформить соответствующий регламент, в котором будут прописаны все нюансы при использовании чат-ботов.