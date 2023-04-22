IT-специалист Захар Бушуев рассказал, как избежать утечки информации при использовании чат-ботов

Во время общения с чат-ботами пользователям не следует отправлять личные данные, поскольку они сохраняет «все, что попадает к ним». Поэтому не стоит исключать утечку информации, сообщает программист-разработчик и сооснователь IT-компании i2crm Захар Бушуев.
В беседе с Газетой.ru эксперт отметил, что россиянам не следует отправлять чат-боту вроде ChatGPT личные пароли от различных приложений, коды банковских карт, сведения о месте проживания. По словам Бушуева, «часто через дополнительную информацию можно узнать другие данные и воспользоваться ими».
Кроме этого, IT-специалист напомнил, что часто ботов используют при составлении юридических документов и в качестве других инструментов в корпоративной среде. Поэтому нельзя отправлять виртуальному собеседнику названия компаний, адреса и денежные суммы. Бушуев предложил в таком случае использовать вымышленные идентификаторы. Также лучше оформить соответствующий регламент, в котором будут прописаны все нюансы при использовании чат-ботов.
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