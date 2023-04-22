Весенняя тревога: в Петербурге опасно ходить из-за обрушений штукатурки

Каждый год в Петербурге ведут счет погибшим и травмированным от падения штукатурки, лепнины. Зимой еще пострадавшим и от схода наледи и сосулек с крыш. Причем все это взаимосвязано. Не убирают снег с крыш, образуется лед, что дополнительно воздействует на фасады домов. Сегодня их можно обследовать с помощью новейших методов и своевременно выявлять опасные участки, минимизируя риски.