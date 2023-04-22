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Весенняя тревога: в Петербурге опасно ходить из-за обрушений штукатурки

Общество
Весенняя тревога: в Петербурге опасно ходить из-за обрушений штукатурки

Северная Столица известна своими архитектурными шедеврами. С некоторых пор печальную известность получило и их плачевное состояние. Многие памятники разрушаются стремительно и безвозвратно.

Словно некая болезнь разъедает фасады, их великолепное убранство, и вот теперь она перекинулась и на относительно новые здания — постепенно начинает подтачивать и их.

Мало того некоторые архитектурные детали словно теряют точку опоры и перекашиваются относительно поверхности земли, грозя обрушением.

Весенняя тревога: в Петербурге опасно ходить из-за обрушений штукатурки

Если рассматривать город как живой организм, он действительно подвержен серьезному недугу, но болезни этой в медицинских справочниках нет.

Весенняя тревога: в Петербурге опасно ходить из-за обрушений штукатурки

Это вопрос не медицины, а асоциального поведения тех, кто призван следить за Петербургом, беречь его — губернатора, чиновников, глав районных администраций.

Весенняя тревога: в Петербурге опасно ходить из-за обрушений штукатурки

Но все, что они хорошо умеют делать — драть деньги — регулярно повышают плату за капремонт — многих она бьет по карману. Петербуржцы недоумевают, а собственно, за что мы платим?

За разрушение города, отвратительную уборку, коммунальные аварии?!

За то, что по многим улицам ходим с риском для жизни?!

Весенняя тревога: в Петербурге опасно ходить из-за обрушений штукатурки

Каждый год в Петербурге ведут счет погибшим и травмированным от падения штукатурки, лепнины. Зимой еще пострадавшим и от схода наледи и сосулек с крыш. Причем все это взаимосвязано. Не убирают снег с крыш, образуется лед, что дополнительно воздействует на фасады домов. Сегодня их можно обследовать с помощью новейших методов и своевременно выявлять опасные участки, минимизируя риски.

Но чиновники глухи к подобным предложениям. Им куда комфортней приятное ничегонеделанье в насиженных креслах.

Как сообщалось ранее, за петицию по вопросу отставки губернатора Петербурга всего за четыре дня проголосовали уже 1,3 млн человек.
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