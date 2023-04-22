Бандиты угрожали петербуржцу расправой на кладбище из-за несуществующего долга в миллион рублей

Индивидуального предпринимателя подкараулили у дома и увезли на кладбище, угрожая травматическим пистолетом, сообщает «Фонтанка.ру».
Потерпевший обратился в правоохранительные органы и рассказал, что ему угрожали расправой вымогатели. Ночью на Взлетной улице двое злоумышленников требовали выплатить несуществующий долг в размере 1 млн рублей. На следующий день предприниматель отдал бандитам 590 тысяч рублей.
Преступники на этом не остановились и подкараулили мужчину у дома на Малой Балканской улице, после чего увезли на кладбище. На месте бандиты снова начали требовать деньги, стрелять в воздух из травматического пистолета и применять физическую силу, но в конечном итоге отпустили жертву. Правоохранительные органы задержали преступников и поставили вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что два жителя Самары похитили знакомого и вымогали деньги у его родственников. Злоумышленники несколько дней удерживали мужчину взаперти и сумели за это время получить несколько миллионов рублей.