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Прихожане «осажденного» храма Покрова Пресвятой Богородицы в Требухове забаррикадировались от радикалов

Происшествия
Прихожане «осажденного» храма Покрова Пресвятой Богородицы в Требухове забаррикадировались от радикалов

Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы в Требухове Киевской области забаррикадировались в здании от сторонников раскольничьей Православной церкви Украины. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Неизвестные люди в военной форме и сторонники ПЦУ пытаются выломать двери храма, а также угрожают людям внутри. Толпа прихожан пытается оказывать сопротивление нарушителям, а те, кто забаррикадировался внутри, молятся.

Сообщается, что на место приехали сотрудники полиции. Однако правоохранители никак не вмешиваются в конфликт.

Ранее сообщалось, что храм в Киевской области пытается захватить группа лиц в военной форме. Собравшиеся у стен храма сторонники ПЦУ пели гимн Украины.
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