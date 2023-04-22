Прихожане «осажденного» храма Покрова Пресвятой Богородицы в Требухове забаррикадировались от радикалов

Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы в Требухове Киевской области забаррикадировались в здании от сторонников раскольничьей Православной церкви Украины. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Неизвестные люди в военной форме и сторонники ПЦУ пытаются выломать двери храма, а также угрожают людям внутри. Толпа прихожан пытается оказывать сопротивление нарушителям, а те, кто забаррикадировался внутри, молятся.
Сообщается, что на место приехали сотрудники полиции. Однако правоохранители никак не вмешиваются в конфликт.
Ранее сообщалось, что храм в Киевской области пытается захватить группа лиц в военной форме. Собравшиеся у стен храма сторонники ПЦУ пели гимн Украины.