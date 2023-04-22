Уехавший после начала СВО актер Артур Смольянинов мог стать преступником, но попал в кино

Оскандалившийся из-за критики СВО и покинувший Россию актер Артур Смольянинов✱ (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в школе был сложным подростком и часто оказывался в отделении полиции. Если бы Смольянинов случайно не попал в кино, его жизнь могла бы сложиться совсем иначе.
На 14-летнего хулигана обратил внимание режиссер Валерий Приемыхов, который искал исполнителя главной роли в фильме о судьбе трудного подростка «Кто, если не мы». Смольянинов взялся за работу. Отъезд на съемки помог будущему актеру избежать суда.
Дебют несовершеннолетнего нарушителя правопорядка в кино оказался успешным. Это так вдохновило юношу, что он экстерном окончил школу и поступил в ГИТИС. Сейчас фильмография актера насчитывает более восьмидесяти картин, пишет CTnews.
Ранее режиссер Никита Михалков высказался об антироссийских заявлениях Смольянинова. По словам кинематографиста, актера «сломил соблазн».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами