Уехавший после начала СВО актер Артур Смольянинов мог стать преступником, но попал в кино

Оскандалившийся из-за критики СВО и покинувший Россию актер Артур Смольянинов✱ (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в школе был сложным подростком и часто оказывался в отделении полиции. Если бы Смольянинов случайно не попал в кино, его жизнь могла бы сложиться совсем иначе.