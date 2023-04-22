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Южноафриканские боевики убили десять человек в провинции Квазулу-Натал

Весь мир
Южноафриканские боевики убили десять человек в провинции Квазулу-Натал

Претория, 22 апреля. Группа радикалов проникла в один из домов южноафриканской провинции Квазулу-Натал и устроила засаду на его владельцев.

После того как семья вошла в жилище, боевики без предупреждения открыли по ним огонь. В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе семь женщин.

Региональные власти осудили акт насилия в отношении местных жителей. Они призвали правоохранительные органы приложить все старания для скорейшего поиска и поимки преступников.

Бесчинства радикальных группировок — одна из важнейших проблем Черного континента. Ранее конфликт представителей двух этносов в нигерийском штате Тараба унес жизни 17 человек.

Позднее боевики, которые, предположительно, являются членами «Боко Харам»✱ (запрещена в РФ) атаковали две общины в северо-восточной части республики. Бандиты разграбили дома местных жителей и убили 13 граждан.

Кроме того, около 46 человек стали жертвами нападения радикалов в нигерийском штате Бенуэ. По информации региональных властей, террористы совершили уже вторую атаку на общину.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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