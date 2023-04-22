Президент Белоруссии Лукашенко: необходимо предупредить человечество об опасности новой мировой катастрофы

Белорусский лидер выступил на форуме «Задачи международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству». Лукашенко считает, что следует предупредить мировое сообщество об опасностях катастрофы из-за появления новых сторонников нацистской идеологии в самых просвещенных странах, передает пресс-служба слова главы государства.