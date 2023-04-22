Президент Белоруссии Лукашенко: необходимо предупредить человечество об опасности новой мировой катастрофы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, необходимо предупредить человечество об опасности новой мировой катастрофы. Соответствующее высказывание прозвучало на тематическом мероприятии.
Белорусский лидер выступил на форуме «Задачи международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству». Лукашенко считает, что следует предупредить мировое сообщество об опасностях катастрофы из-за появления новых сторонников нацистской идеологии в самых просвещенных странах, передает пресс-служба слова главы государства.
Ранее сообщалось, что на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина направили обращение с просьбой проверить высказывания певицы Лаймы Вайкуле на предмет реабилитации нацизма. Артистка предлагала сносить советские памятники.