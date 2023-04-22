В Китае отметили национальный праздник сплавлением по реке гигантского «золотого дракона»

Его поместили на бамбуковые плоты, которые плыли одним большим караваном друг за другом. Свидетелями зрелищного представления стали тысячи китайцев. Дракон является символическим образом для жителей Китая. Его почитают как доброе, мудрое и милостивое к людям существо. Каждый праздник в КНР не обходится без уличного костюмированного шоу с «драконами».